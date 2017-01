Adiós a camionetas oficiales en zonas peatonales: Corral

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, instruyó a retirar todas las camionetas del despacho del gobernador de las zonas peatonales ubicadas en las calles libertad y Vicente Guerrero.

El mandatario estatal manifestó que esta medida fue en atención a la solicitud realizada por la organización Chihuahua en Bicicleta que promueve la movilidad urbana sustentable y no motorizada.

“Hemos hecho caso a Chihuahua en Bicicleta para que nunca más se vuelvan a estacionar camionetas el despacho del gobernador, cuando yo me he dado cuenta de ello he instruido inmediatamente que se quitaran, que se dejaran libres los espacios que fueron pensados para las personas”.

El jefe del ejecutivo añadió que, como parte del compromiso del Estado con la consolidación de medios de transporte alternativos, también ordenará la construcción y ampliación de racks para bicicletas en las inmediaciones del Palacio de Gobierno.