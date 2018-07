Acusa García Chávez a Corral de gobernar sin ciudadanos y proteger a Herrera

Noticias de Chihuahua.-

El abogado y activista, Jaime García Chávez, acusó al gobernador Javier Corral Jurado de haber optado por gobernar lejos de los ciudadanos y aplicar una justicia selectiva en temas de corrupción.

García Chávez refirió, una vez más, que el mandatario estatal de haber dado la espalda a Unión Ciudadana, movimiento al que se adhirió antes de ser gobernador con el objetivo de pedir castigo para César Duarte Jáquez, su ex secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral y otros cómplices en el desfalco de las arcas estatales.

Añadió que no tan sólo no lo ha recibido ni le ha dado acceso al expediente que Unión Ciudadana inició ante la Fiscalía General del Estado, sino que ha brindado protección a Jaime Herrera, quien no ha sido detenido como otros exfuncionarios, pese a su posible relación con actos de corrupción cometidos en el sexenio pasado.

“Corral optó por la “pequeña soberanía” de su gobierno azul, sin ciudadanos. Y le dijo a Unión Ciudadana: “hasta pronto” y ni audiencia nos da y menos acceso al expediente abierto por UC. La falsedad hecha gobierno, justicia selectiva y protección a Jaime Ramón Herrera Corral”.