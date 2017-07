Actualizan panistas su militancia; entre ellos Maru

Noticias de Chihuahua.-

La Alcaldesa María Eugenia Campos Galván, acudió a las instalaciones del Comité Directivo Municipal del PAN Chihuahua para realizar su actualización de datos dentro del padrón, como parte de su compromiso como militante activa de Acción Nacional.

La Presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN Chihuahua, Paloma Aguirre Serna reiteró que es una obligación de los militantes el mantener sus datos actualizados, lo que permite al PAN cumplir con el compromiso con la militancia de tener una base de datos confiable y segura.

A su vez señaló que a casi 20 días de finalizar el proceso se ha logrado una actualización de datos a más de 850 militantes que han acudido a cumplir con su obligación de seguir con sus datos al día dentro del padrón.

Durante la actualización de datos la alcaldesa estuvo acompañada por los diputados Blanca Gámez, Miguel La Torre y Nadia Siqueiros, así como de los regidores Adriana Díaz, Laura Contreras, Minerva Correa, Alfredo Chávez, Luis Terrazas, Carlos Orozco y Juan José Abdo, quienes también acudieron a realizar la actualización de sus datos.

Así como los directivos municipales José Granillo, Arturo García Portillo, Antonio Rosales, Gabriel Ceniceros y Liliana Herrera, así como la directiva estatal Teresa Ortuño también acudieron a actualizar sus datos para cumplir con el compromiso que tienen como militantes con Acción Nacional.

Para los militantes que no han actualizados sus datos pueden acudir a las instalaciones de los Comités Directivos Municipal y Estatal en un horario de 9:00 am a 7:00 pm, de lunes a viernes, o de 10:00 am a 2:00 pm, sábados y domingos, hasta la última fecha que es el 22 de julio.