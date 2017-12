Activa CES patrullajes en las carreteras por nevadas

Noticias de Chihuahua.-

Ante la presencia del frente frío número 14 y las malas condiciones en las carreteras por la presencia de nieve y aguanieve, la Comisión Estatal de Seguridad ordenó se intensificaran los patrullajes y recorridos preventivos para que brinden apoyo a las personas que así lo requieran.

“Estamos al servicio de la sociedad, nuestra misión es proteger y salvaguardar la integridad de hombres y mujeres en cualquier escenario; es por ello que nuestros policías extenderán los patrullajes durante estos días en los que se recrudece más el frío”, expresó el titular de la CES, Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

Dentro de las actividades que efectúan los agentes se encuentran, el traslado de personas a los diferentes albergues, así como el auxilio a conductores por fallas mecánicas en los automóviles.

La Comisión Estatal de Seguridad exhorta a hacer caso a las recomendaciones emitidas por las autoridades, además pone a disposición el número de emergencia 9-1-1 en caso de cualquier reporte.

Por su parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil pronosticó temperaturas bajo cero para este viernes y sábado en toda la entidad, debido a la presencia de la tormenta invernal; para lo cual, están listos los 404 albergues instalados en los diferentes municipios. Los medios de comunicación han publicado sus ubicaciones y las personas pueden consultar la página http://www.amanecechihuahua.gob.mx/ para localizarlos.

En coordinación con corporaciones policiacas, Protección Civil y cuerpos de socorro y rescate, así como dependencias de los tres niveles de gobierno, monitorean el funcionamiento de estos refugios que tienen la capacidad para atender a 72 mil 534 personas.

El último reporte del meteorológico indica que hasta el momento, no hay carreteras cerradas por la precipitación pluvial en forma de agua nieve y nieve; no obstante, debido a que continuarán durante todo el día, no se descarta el cierre de tramos carreteros, sobre todo el que conduce de Janos a Agua Prieta.

Para mañana viernes las temperaturas en la ciudad de Chihuahua serán de -3 y -4 grados, con la presencia de agua nieve y nieve, y solo si continúan las condiciones de humedad se podrían blanquear las calles; en las partes altas de la sierra, la nieve será más copiosa.

Estas condiciones climatologías, activan todos los mecanismos de coordinación entre las autoridades y cuerpos de rescate, con el objetivo de evitar fallecimientos de personas, así como accidentes en los hogares y en las carreteras.

De la misma manera, se advierte a la población para que atienda todas las recomendaciones que se hacen, revisar las instalaciones de calefactores y no conducir vehículos a exceso de velocidad debido al peligro que representan las condiciones de humedad en las carreteras.