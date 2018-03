Acepta Bonilla interés por la Alcaldía, pero no ahora

Noticias de Chihuahua.-

Marco Bonilla, titular de la Dirección de Desarrollo Humano, se atrevió a declarar sobre su aspiración política gracias a la experiencia en la función pública que lleva en estos momentos. Indicó que sí le gustaría ser alcalde de Chihuahua, pero no en estos momentos, sino por elección.

Y es que Bonilla Mendoza es uno de los nombres que han circulado como posible suplente de Maru Campos, ahora que deje el cargo para iniciar la campaña por la reelección de la Alcaldía del 24 de mayo al 27 de junio.

Seguro de sí mismo, el director expresó que él a diario se está preparando.

“A mí me gustaría ser alcalde, pero me gustaría ser alcalde por elección y en un tiempo cuando yo me considere listo y preparado“, culminó.