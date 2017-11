“Acá en la tierra haremos justicia por ti”; se despide hermano de niña asesinada

Noticias de Chihuahua.-

El hermano mayor de Nahomi, la niña de 12 años asesinada en Ciudad Juárez después de ser violada junto a sus hermanitas de 10 y 11 años, se despidió de ella a través de un mensaje en su perfil de Facebook, en el que le promete que “acá en la tierra haremos justicia por ti”.

Daniel, de 19 años, escribió en la red social un mensaje de despedida para su hermana, en la que dijo sentirse culpable por no estar cuando más lo necesitaba.

“Mi niña lida siempre manten esa sonrrisa lo siento por no estar cuando mas lo nesesitaste me siento culpable

No rresisto esto solo despierta recuerda me dijiste que te faltaba una tarea bamoss, si estas arriba cudate mucho que aca en la tierra aremos justicia porty te adorooo flakita no sabes cianto me duele esto porty no tenian derecho de tratarte asii Perdoname enserioo perdonn (sic)”.

Fue durante la madrugada de ayer miércoles 22 de noviembre, cuando un sujeto irrumpió en la vivienda ubicada en la calle Toros, en la colonia Ampliación Felipe Angeles, en donde amagó con arma blanca a las tres niñas para después violarlas y asesinar a una de ellas.