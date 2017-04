Abren investigaciones vs amparados; surgen más testigos protegidos

Noticias de Chihuahua.-

“Cada día van surgiendo más elementos, en relación a las personas que han estado promoviendo amparos, esto nos ha permitido generar nuevas líneas de investigación para ver por qué están promoviendo un amparo”, fue lo que dijo el fiscal César Peniche en torno al caso del ex gobernador César Duarte y sus ex funcionarios, además de afirmar que “cada día surgen más personas interesadas en colaborar y aportar”.

Peniche Espejel informó que se abrirán más carpetas de investigación y fortalecerán las actuales, además de recalcar que “son muchas investigaciones”.

Añadió que para llevar a cabo el debido proceso y no incurrir en la ilegalidad, informarán acerca de los avances a su debido tiempo.

Y es que desde finales de marzo que el ex alcalde Javier Garfio y el ex secretario de Educación, Ricardo Yáñez, así como Gerardo Villegas, ex director de Administración de la Secretaría de Hacienda, fueron detenidos y vinculados a proceso por el delito de peculado, casi 70 ex funcionarios de la pasada administración estatal que encabezaba César Duarte se han amparado, mientras que el ex gobernador cuenta con una orden de aprehensión y actualmente se encuentra prófugo.