A un año de su asesinato, exigen justicia para Miroslava en la Cruz de Clavos

Noticias de Chihuahua.-

Este viernes 23 de marzo se cumple un año del homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, por lo que su familia, amigos y colegas se reunieron en la Cruz de Clavos ubicada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua para honrar su memoria y exigir justicia.

En este acto estuvieron presentes Balbina Flores, corresponsal de Reporteros sin Fronteras; Jan-Albert Hootsen del Centro de Protección a Periodistas (CPJ) así como representantes de Propuesta Cívica y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Breach Velducea fue asesinada de ocho disparos cerca de las 7:00 horas del jueves 23 de marzo cuando salía de su casa para llevar a su hijo menor a la escuela. En la escena del crien fuer abandonada una cartulina en la que se leía: “Esto le pasará a toda la gente lenguasuelta y allegada al gobernador. Y voy por ti gober. Atte. El 80”, y la frase “Wawa”.

Tras el crimen, el gobernador Javier Corral Jurado, reconoció en entrevista que detrás del hecho estaba la narcopolítica, es decir, los vínculos entre el crimen organizado y la política, toda vez que Miroslava tocó en varias de sus publicaciones la imposición de candidatos en diversos municipios de la región serrana, en particular en Chínipas, de donde ella es originaria.

Fue ocho meses después, el 25 de diciembre, cuando fue capturado Juan Carlos Moreno Ochoa, alias “Larry”, el presunto autor material e intelectual del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, en los límites del municipio de Chínipas, Chihuahua, con Álamos y Navojoa, en el estado de Sonora.

El Larry es miembro del grupo delictivo Los Salazares, vinculado al Cártel de Sinaloa, el cual tiene además el control de Chínipas y que vio afectados sus intereses por la nota de Miroslava ya que no pudieron colocar al sobrino de su líder, Crispín Salazar, como candidato del PRI a la alcaldía de este municipio.

Previamente, el 19 de diciembre, fue abatido Andrés Zavala Corral en Álamos, Sonora, quien, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado, fue la persona que disparó contra la corresponsal de La Jornada.

Además de estas dos personas, las autoridades locales señalaron a Wilbert Jasiel Vega Villa como tercer implicado en el crimen al ser quien condujo el Malibú Blanco en que se traslado al sicario Zavala Corral hasta la casa de Miroslava. Hasta el momento continúa prófugo.

No obstante estos avances, el gremio, la familia y diversas organizaciones han condenado que la Fiscalía haya abandonada la narcopolítica como uno de los móviles del asesinato y no se investigue a fondo a dos personajes del PAN que tienen relación con el mismo: Alfredo Piñera Guevara, vocero del Comité Estatal del partido y Hugo Schultz Alcaraz, ex alcalde de Chínipas.

El gremio periodístico de Chihuahua realizó el siguiente posicionamiento:

“Hace justo un año recibíamos una de las noticias más impactantes para el periodismo en años recientes: asesinaron a Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada y colaboradora del periódico Norte de ciudad Juárez. Una mujer enfocada en dar voz a los más desprotegidos y buscar un impacto mayor con el poder de la investigación, de la palabra escrita, y de sus reportajes.

Hoy tenemos que voltear atrás y reflexionar sobre lo ocurrido desde ese trágico acontecimiento a la fecha. Pensar en que la exigencia de justicia debe ser permanente sin dar paso al silencio ni al miedo, de lo contrario sólo se abona a mantener un clima de impunidad en un sistema podrido.

Como se hizo desde ese lamentable día y se ha hecho constantemente en varios foros públicos: hoy exigimos justicia, exigimos que se esclarezca el crimen y que la autoridad estatal asuma su responsabilidad de sancionar a todas las personas involucradas en el artero crimen contra nuestra compañera.

Hasta ahora, el propio gobierno ha catalogado como ejemplar la indagatoria realizada, enfocada en castigar únicamente a los asesinos materiales, y preocupa el cambio en el discurso oficial inicial, que ya no habla de la narcopolítica como la principal causante del crimen.

Preocupa de igual modo la falta de coordinación entre Estado y Federación para resolver éste y más casos de asesinatos en la entidad. Exigimos que ambas instancias se pongan a trabajar por encima de sus diferencias partidistas.

Precisamente en éste sentido preocupa que se avecinan tiempos electorales y el riesgo latente de que el caso se mantenga impune por la lucha entre partidos por mantenerse en el poder.

Hoy recordamos a Miroslava, pero también recordamos a Adrián Rodríguez, reportero asesinado afuera de su casa en diciembre del 2016 en ésta ciudad de Chihuahua, caso en el que tampoco hay resultado alguno y es necesario su esclarecimiento.

Que quede bien claro: no nos vamos a callar, porque tener un periodismo crítico es una de las herramientas más importantes para la sociedad y para evitar los atropellos que comete el poder”.