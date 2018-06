A Chihuahua le faltan al respeto: empresarios

Noticias de Chihuahua.-

El líder de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Chihuahua, Carlos Fierro, declaró que una vez más la ciudad se ha salido de control en cuanto a la violencia; y es que el hecho violento del día fue al interior de un restaurante ubicado sobre el periférico De la Juventud.

Fierro Portillo, vía telefónica respondió que ya se había superado la violencia y que ahora regrese, “esto es una falta de respeto tanto de los delincuentes al decir que yo hago lo que me da la gana al cabo no me pasa nada”.

Precisó que este homicidio número 19 en lo que va del mes de junio, es una llamada enérgica para las autoridades para que tomen las medidas necesarias.

“Hay cámaras, espero que estén funcionando y se pueda detener a los responsables”, expresó el presidente de Canaco.