Zack Snyder, director de Liga de la Justicia, dirigirá una nueva película de acción zombie con Netflix

Netflix ha fichado a Zack Snyder, director de Liga de la Justicia, para llevar la batuta de una nueva película de acción zombie, titulada Army of The Dead. Un proyecto que, tal y como asegura el realizador de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia, será “el freakshow zombie más loco que nadie haya visto jamás”.

“Nadie me ha dado nunca tanta libertad”, dice Snyder sobre el gigante del streaming en una entrevista para The Hollywood Reporter. El cineasta apostó por el largometraje por el “buen sabor de boca” que dejará, que promete ser “algo divertido, épico, loco y demente”. “Es una gran oportunidad para expresarme a través de un género [el thriller]”, remarca.

Fuentes cercanas al proyecto aseguran a la publicación estadounidense que la trama se desarrolla en medio de un brote zombie en Las Vegas. Ante este escenario apocalíptico, un hombre reunirá a un grupo de mercenarios para aventurarse en la zona de cuarentena y llevar acabo el mayor robo de la historia.

El rodaje de Army Of The Dead arrancará este mismo verano. El libreto lo firma Joby Harold, guionista de Rey Arturo: La leyenda de Excalibur. Sin fecha de estreno por el momento, la producción contará con un presupuesto de 90 millones de dólares.

Snyder dirigirá y producirá Army of The Dead con su socia y esposa Deborah, una pieza importante como productora en el DCEU, a través de su nueva compañía, Stone Quarry, que colaborará con Wesley Coller.

El también productor de Wonder Woman es el arquitecto que ha trazado las primeras líneas del universo expandido de DC, dirigiendo el Hombre de Acero (2013), y las ya mencionadas Batman vs Superman: El Origen de la Justicia (2016) y La Liga de la Justicia, rodaje que se vio forzado a abandonar por causas personales.

Fuente: Sin Embargo