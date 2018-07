Yuri confirma que tendrá serie biográfica

ebido al auge de las series biográficas, la cantante Yuri reveló que en breve se unirá a lista de famosos que dará a conocer su vida en un proyecto de este tipo.

Durante la entrevista que brindó al programa Hoy, la intérprete confirmó que en algunas semanas se meterá de lleno y vigilará muy de cerca cada detalle de la trama.

“Dentro de dos semanas ya me siento para dictar, porque yo no soy la que escribo, no se escribir ese tipo de cosas. Van a salir a la luz muchas cosas, obviamente tengo que hablar de mis amores, tengo que hablar de los momentos difíciles, tengo que hablar de los momentos padres, pero también que la serie de un mensaje”, contó la cantante.

Pero a pesar del éxito que tienen este tipo de trabajos, Yuri confiesa estar consiente de las críticas que puede recibir al dar a conocer todos los aspectos de su vida. “Sé que me van a dar hasta por debajo de la lengua, hay otros que me van a adorar, van a decir que qué valiente soy, pero yo soy así, soy una mujer transparente, no le tengo miedo a la gente”.

Sobre si ya conoce a la persona que la va a interpretar, la jarocha explicó: “voy a estar en el casting de quién va a ser la Yuri chiquita, la Yuri adolescente, la Yuri treintona y obviamente la Yuri cincuentona la voy a hacer yo, que mejor que yo la interprete porque ahora si que voy a echar la lágrima porque sé que eso me va a hacer como una catarsis”.

Sin dar una fecha tentativa de estreno ni confirmar quién será el productor de este trabajo, es como la artista corroboró que en breve presentará en la pantalla chica la historia sobre su vida.