Yuri confiesa que intentaron abusar de ella cuando era niña

En entrevista con un programa de televisión internacional, Yuri reveló que durante su infancia intentaron abusar sexualmente de ella, informó Univisión.

“Mi papá tenía un consultorio y yo estaba con él. Mis papás siempre me decían que estuviera alerta de donde no me podían tocar (refiriéndose a varias partes del cuerpo), al final del consultorio había un hombre muy alto que siempre me decía que fuera, un día me empezó a rozar con su mano aquí abajo (señalando sus partes íntimas) y yo le dije ‘espérate’. En ese momento recordé todo lo que me decían mis papás y salí corriendo”, explicó.

Señala que de inmediato le dijo a su padre, el ya fallecido doctor Carlos Valenzuela Priego, que sin pensarlo se le fue a los golpes al sujeto que quiso pasarse de listo.

“Casi lo mata, se lo tuvieron que quitar de encima”, agregó.