You, el fenómeno de Netflix que ya atrapó a cerca de 40 millones de suscriptores en el mundo

You, la serie original del principal servicio de entretenimiento por Internet en el mundo y creada por Greg Berlanti y Sera Gamble, casi alcanza las 40 millones de vistas durante las cuatro primeras semanas después de su estreno, según el reporte trimestral de Netflix.

La serie basada en el novela homónima deCaroline Kepnes relata la historía de Joe Goldberg (Penn Badgley), el gerente de una librería de Nueva York que se ve atraído por una de sus clientas, Guinevere Beck (Elizabeth Lail). Todo parece ser el episodio de una comedia romántica, hasta que Joe comienza a revisar la información que hay en Internet sobre Beck, pronto se obsesiona con la chica y vence cualquier obstáculo para estar cerca de ella. El idilio entre ambos personajes termina siendo un thriller lleno de mucha sangre.

You, que se estrenó el pasado 26 de diciembre, ha generado mucha polémica por los temas que aborda como la exposición de la información de las personas en redes sociales, la manipulación en la pareja, el machismo, la invasión de la privacidad, el acoso y la psicopatía.

A pesar que Joe Goldberg es un psicópata capaz de matar para alcanzar su objetivo, muchas personas que han visto la serie encontraron en el personaje sólo “un hombre enamorado luchando por su amor”. Incluso hasta una suscriptora de la plataforma llegó a pedirle al actor a través de Twitter que la “secuestrara” como lo habría hecho con Beck.

Penn Badgley tuvo que hacer frente a todos aquellos que defendieron y romantizaron a su personaje, como recientemente lo hizo la protagonista de Stranger Things, Millie Bobby Brown, de 14 años de edad.

“Así que acabo de empezar con esa nueva serie You. Él no es espeluznante, está enamorado de ella y eso está bien, así que estoy obsesionada con el show”, dijo Bobby Brown en un video compartido en una historia de Instagram.

“Por cierto, sé que todo el mundo va a decir: ‘Ahhh, él es un acosador, ¿¡por qué apoyarías eso!?’ Pero no, él está enamorado de ella. Sólo miren el programa y no me juzguen por mi opinión”, agregó.

Badgley ha afirmado que aunque le gustan ciertas características de Joe, también han comportamientos en él que son simplemente inadmisibles.

“Lo que me gustó de él fue su curiosidad y sensibilidad, pero, por supuesto, lo que no me gusta de él es todo lo que hace después de eso, su lógica y su comportamiento son totalmente censurables. Fue un constante baile hacia el personaje entre la tolerancia y el odio, ni siquiera el amor y el odio”, dijo el actor en entrevista con El País.

Aunque Joe fue diseñado para que generara cierta simpatía con la audiencia, como por ejemplo su relación con Paco –ya que este personaje no existe en el libro–, lo cierto es que estamos hablando de sujeto que asesina e invade la privacidad de una persona para conseguir lo que quiere.

¿HABRÁ MÁS DE YOU?

Sí, el final de la exitosa primera temporada no podía quedar sólo así. A pesar que la serie no fue promocionada como empresa lo hace con ss grandes apuestas, y el final presentado no es el mismo al del libro, la producción contará con una segunda temporada, y seguramente – como lo afirmó Sera Gamble a la revistaCosmopolitan– You podría tener hasta una tercera.

“Tenemos una idea para la tercera temporada tan emocionante que no podemos parar de hablar de ella cada día en la habitación de los guionistas. Así que cruzo los dedos…”, comentó Gamble.

En lo que se confirma la tercera, hablemos de la segunda temporada. Ésta entrega seguirá de nueva cuenta los pasos de Joe, pero ahora desde Los Ángeles. Candance, la ex novia del protagonista, será el hilo conductor en la nueva trama.

