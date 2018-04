Yolanda Andrade le deseó la muerte a su papá y al día siguiente falleció

Los problemas de adicción de Yolanda Andrade se hicieron públicos luego de su separacón con la modelo y conductora Monserrat Oliver, pues al parecer sus problemas con el alcohol fue uno de los motivos por tal distanciamiento. Lo anterior lo publicó el diario Vanguardia.

Aunque hay varias versiones del rompimiento. Montse anduvo con Yolanda Andrade durante 7 años, pero Monserrat aparentemente le fue infiel. Cuando Yolanda entró a ‘Big Brother’ contó que su ex le había puesto el cuerno, primero con un hombre y luego con una mujer, y los ojos del mundo voltearon a ver a Montse, quien ya tenía un año con Bárbara Coppel.

Los problemas con el alcohol en Yolanda Andrade ya eran un rumor, pero fue hasta ahora, cuando la conductora se abre con el Burro Van Rankin, a quien contó para el programa “Hoy” un secreto que ella había guardado y el cual le provocó mucho daño emocional.

En exclusiva @yolandandrade comparte cómo fueron los últimos momentos con su papá: "No me lo podía perdonar me sentía muy mal…Y pues me hice alcohólica". #PonleLaColaAlBurro pic.twitter.com/kTCdNhqNT8

