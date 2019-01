‘Yalitza no actuó, ella así es, así habla’: dice la conductora Elsa Burgos

Sabemos que Yalitza Aparicio está nominada a mejor actriz en los Oscar, por su interpretación en la película Roma, de Alfonso Cuarón, sin embargo; no convence a todos, salvo a los de la Academia de las Artes Cinematográficas.

Un ejemplo viral es el de la la conductora regiomontana Elsa Burgos, quien comentó lo siguiente respeto a la actuación de Yalitza:

“Ahí les va mi opinión para quien me ha preguntado. Con esto no demerito el trabajo de NADIE, cada quien sabe como y con que llega a donde quiere. Pero sinceramente, díganme, les parece espectacular la actuación de Yalitza para el Oscar? Ella no actuó! Ella así es!! Así, habla, así se conduce. Como Cleo!

“Al oscar se llega con una ACTUACIÓN que no tenga nada que ver contigo, una Monster con Charlize Theron, pero no una Yalitza siendo Yalitza. Ahí esta, ya lo escupí! sorry no me maten”.

“Voy a hacer una nota aclaratoria porque hay mucha gente rasgandose las vestiduras sin entender el punto de esta publicación. Me gustaría ver a Yalitza Aparicio en otros papeles, haciendo otros roles, como muchas artistas lo ha hecho y no han alcanzado el renombre de ella. Una aclamada violinista o alguien enferma, que se yo! Algo que la RETE. Siento que somos una sociedad de doble moral, necesitada de Héroes y figuras y por eso le hicimos grande”.

“Eso no demerita su trabajo!!! Ni estoy ofendiendo en ningun momento su apariencia física, eso lo hacen uds!! Al defenderla como si fuera DIFERENTE a cualquier otra actriz”.

