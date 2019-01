Yalitza Aparicio reaparece en la portada de Vanity Fair, junto a los actores nominados al Óscar

La actriz mexicana de la película Roma, de Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio vuelve a atraer la atención del mundo al reaparecer en la portada de la revista Vanity Fair, junto a otros nominados de los premios Óscar, como Regina King (If Beale Street Could Talk), el protagonista de Bohemian Rhapsody, Rami Malek y de Nicholas Hoult, actor en The Favourite.

La impactante sesión fotográfica estuvo a cargo del también mexicano, y dos veces ganador del premio de la Academia por El Renacido y Birdman, Emmanuel “Chivo” Lubezki”.

En la portada aparecen Saoirse Ronan Tessa Thompson, Timotheé Chalamet y Chadwick Boseman, quien interpreta a T’Challa en Pantera Negra, otra de las revelaciones para la edición de este año.

La maestra oaxaqueña ha protagonizado portadas como la de Vogue, The Hollywood Reporter y anteriormente Vanity Fair, convirtiéndose en una de las actrices favoritas del séptimo arte.

Yalitza Aparicio está nominada en la categoría de Mejor actriz por su papel en Roma, y competirá por el premio con Lady Gaga por “A Star Is Born”, Glenn Close por su participación en The Wife, Olivia Colman por The Favourite y Melissa McCarthy por Can You Ever Forgive Me?

Roma de Cuarón suma 10 nominaciones en los premios de la Academia, incluyendo mejor película y mejor director, además llega como una de las favoritas luego de arrasar en los Globos de Oro al llevarse el galardón por mejor película extranjera, mejor filme, mejor fotografía y mejor director.

