“Ya no me estén chingando con la Selección”, dice el ‘Tuca’

Ricardo ‘Tuca’ Ferretti ya regresó a la actividad con los Tigres y aún así no se puede librar de las preguntas sobre la posibilidad de que tome de manera permanente las riendas de la Selección Mexicana.

Este lunes en su tradicional conferencia de prensa, el estratega universitario recalcó una vez más que la decisión de dirigir al Tri no depende de él, sino de las negociaciones que puedan tener la directiva felina con los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol; por último, señaló que espera que le dejen de preguntar sobre el combinado nacional.

“La decisión no está en mis manos, ya yo tengo y voy a contestar una vez. Tengo ganas de cumplir mi contrato. Segundo, sólo hay una posibilidad: la Federación hablando con mis directivos. Si Tigres se mantiene en que yo me quede, no hay ninguna posibilidad que me vaya a la selección”.

“Si ellos (su directiva) me dicen ‘queremos que cumplas tu contrato que acabas de firmar’, se acabó el asunto… Espero que con esto ya no me estén chingando con preguntas sobre la Selección”.

Ferretti cambió el tema y dijo que por el momento se encuentra enfocado con el equipo felino, el cual enfrentará el próximo miércoles al Toronto FC por la disputa de la Campeones Cup.

“Aquí nosotros estamos enfocados en Toronto, es todo lo que sé y es todo lo que a mí me interesa; todo lo demás es de parte de ustedes”, finalizó.

Fuente: SDP NOticias