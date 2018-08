Woody Allen tomará un descanso en su carrera después de 45 años

Por primera vez en 45 años Woody Allen no se pondrá tras una cámara. El actor y director estadounidense, según informa The Guardian, ha decidido hacer un paréntesis en su carrera en medio de la oleada del movimiento MeToo, de las acusaciones de abuso sexual de su hija adoptiva, Dylan Farrow, y mientras busca patrocinador para un proyecto sin nombre pensado para 2020.

“A Woody le encanta trabajar. Él nunca coge vacaciones. Pero este año se tomará un tiempo libre hasta que pueda encontrar un patrocinador”, informa la página de entretenimiento Page Six. La única obra programada del cineasta de 82 años es A Rainy Day in New York, la cual terminó de grabarse en noviembre de 2017 y será lanzada por Amazon a final de este año.

A Rainy Day in New York sería la segunda de las cinco películas que Woody Allen se comprometió a estrenar en la plataforma de Amazon. Sin embargo, tras las acusaciones de Farrow surgieron dudas en torno a este acuerdo. Especialmente, cuando The Hollywood Reporter afirmó que “Amazon no tendrá más remedio que cortar los lazos con el director, incluso si eso implica un gran desembolso”.

El autor de películas como Vicky Cristina Barcelona o Annie Hall nunca fue llevado a los juzgados por un crimen, pero ha sido una de las figuras en el punto de mira tras todo el escándalo de abusos sexuales desatado en Hollywood. De hecho, tras conocer el caso Weinstein, el propio cineasta temía que la investigación diera lugar a “una atmósfera de caza de brujas, donde cualquier hombre que guiñe el ojo a una mujer en la oficina tenga que llamar a un abogado”. Finalmente, aunque de forma momentánea, la solución ha sido apartarse de la escena pública.

Fuente: Sin Embargo