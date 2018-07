Warner Bros presenta el primer póster de Aquaman

A un mes de haber compartido diversas imágenes del gobernante de Atlantis, la productora Warner Bros. ha difundido el primer póster de la superproducción Aquaman.

La cinta protagonizada por el actor hawaiano Jason Momoa, quien da vida al superhéroe acuático del universo DC, ya tiene fecha para ser proyectada en las salas de cine de todo el mundo; será en vísperas navideñas: el próximo 21 de diciembre. A pesar de ello, aún no se ha presentado ningún tráiler. No obstante, el director James Wan, para beneplácito de los fans, ya declaró que la presentación del avance tendrá lugar en la Comic-Con de San Diego, que se llevará a cabo en pocos días.

Here’s the teaser one-sheet poster for #Aquaman!! In theaters December 21. Watch the first trailer this Saturday. “Home is Calling” pic.twitter.com/dpDNL9xkr4

— James Wan (@creepypuppet) July 16, 2018