Warner Bros. anuncia el lanzamiento de nuevos episodios de los Looney Tunes y presenta avances

Warner Bros. presentó doce nuevos episodios de los Looney Tunes, popular serie animada de los años 30 y 40, en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy.

La nueva tanda de capítulos protagonizados por icónicos personajes como Buggs Bunny y Elmer se transmitirán a finales de este año.

Durante la ceremonia, Peter Browngardt, productor ejecutivo de la nueva versión de los Looney Tunes, señaló que el aspecto y personalidad de los personajes no sufrirán cambios.

Bugs Bunny y el pato Lucas. Imagen: Especial

“No queríamos reinventar las personalidades o la dinámica de los personajes. Simplemente nos enfocamos en la increíble, loca e increíble energía de los dibujos animados originales”, expresó.

De acuerdo a Hollywood Reporter, algunos de los títulos que se presentaron en el marco de la Annecy Intl fueron “Dynamite Dance“, “Sick as a Hare“, “TNT Trouble”, “Mummy Dummy“, “Pain in the Ice“ y “Basket Bugs“.

Alex Kirwan, director supervisor de la serie animada, se adentró al tema de la adaptación de la caricatura en la actualidad, basándose en el humor de Looney Tunesde los años 40. “Consideramos a los años 40 como nuestra estrella guía”, apuntó.

Hasta el momento se desconoce el canal de distribución de los nuevos episodios, pues así como podrían llegar a televisión, también hay posibilidades de que sea a través de una plataforma de streaming o hasta YouTube.

