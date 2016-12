Vin Diesel intenta ligar con reportera en plena entrevista

En plena promoción de su nueva película, ‘xXx: Reactivado’, Vin Diesel protagonizó un incómodo episodio a su paso por Brasil. El actor atendía a las preguntas de una youtuber brasileña cuando, de pronto, comenzó a alabar la belleza física de la entrevistadora de manera más que efusiva, lo que provocó una tensión evidente en el ambiente.

Dios, eres tan hermosa”, espetó el actor en mitad de una hasta entonces distendida charla. “Dios, ella es tan hermosa. ¿Estoy en lo correcto o incorrecto? Quiero decir, mírenla. ¿Cómo se supone que debo hacer esta entrevista?”, se preguntaba ante la mirada atónita de todos los allí presentes y, sobre todo, de la youtuber Carol Moreira, sentada frente a él sin saber muy bien qué hacer y sonriendo tímidamente.

Hasta tres veces interrumpió Diesel la entrevista con sus piropos, que cada vez subieron más de tono hasta el punto de llegar a levantarse y casi postrarse de rodillas ante la joven, que no salía de su asombro.

“Te amo, te amo”, repitió cuando la youtuber le pidió que recitase su famosa frase ‘Yo soy Groot’, de Guardianes de la Galaxia, en portugués. Moreira terminó levantándose de su asiento y dando por concluida la entrevista. Lo mejor es que cada uno vea el vídeo que recoge lo sucedido, así como las impresiones de la afectada tras lo sucedido, y saque después sus conclusiones.

“Me reí porque era una situación muy delicada. No me gustó. En ese momento no sabía cómo reaccionar, pero de veras que me sentía incómoda, no estuvo bien que interrumpiera mi trabajo”, declaró Moreira más tarde.

Un episodio que ha suscitado cientos de comentarios en las redes sociales y que, desde luego, no habrá supuesto ninguna promoción positiva para la nueva película del actor estadounidense.

Fuente: Excélsior