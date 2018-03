Versace anuncia que dejará de usar pieles

Donatella Versace anunció que su casa de alta costura deja de utilizar pieles en sus productos, según una entrevista con la revista británica 1843, del grupo The Economist, publicada el miércoles. De esta manera, la firma italiana se une a otras marcas como Gucci, Michael Kors, Jimmy Choo, Armani o Calvin Klein que también renunciaron a emplear esta clase de materiales.

“¿Pieles? No quiero”, afirmó Donatella Versace. “No quiero matar animales para hacer moda”. “Eso no me parece bien”, añadió la hermana del fundador de la casa de modas milanesa.