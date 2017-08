Verónica un thriller psicológico; los actores participaron previamente en terapias

Los directores Carlos Algara y Alejandro Martínez Beltrán crearon un verdadero thriller psicológico en la cinta mexicana Verónica, protagonizada por Olga Segura y Arcelia Ramírez como una psicóloga y su paciente que realizan una intensa terapia encerradas en una cabaña remota.

“Somos los dos apasionados de la psicología, no la estudiamos a fondo pero sí nos interesa muchísimo”, dijo Martínez Beltrán en una entrevista reciente con The Associated Press a propósito del estreno de la cinta el viernes en México.

“Mi madre es psicóloga y de ahí yo creo que viene también el gran interés por escribir historias que tengan que ver con la psicología y con escribir también personajes complejos que no sean unidimensionales”, dijo Algara. “Tuvimos un trabajo fuerte antes de la película”.

En el caso de Martínez Beltrán, sus padres trabajan como asesores en aspectos emocionales.

“Mis papás son coaches, entonces el tema de la inteligencia emocional en mi familia está muy profundo”, señaló el cineasta. “Todo el tiempo que hablo con ellos siento que me están haciendo análisis, por ende tienes que estudiar un poquito”.

Los directores firman su ópera prima como The Visualistas, al igual que han hecho con sus cortometrajes anteriores. Algara se dedica a la dirección de actores y Martínez Beltrán a la fotografía. Ambos crearon todo un libro para preparar a las actrices para el filme, y les pidieron que participaran en una terapia de hipnosis en la que Segura quedó dormida y Ramírez la observó.

“Nos mandaron un libro de unas 70 páginas en el que estaba sumamente específico el porqué de las escenas”, dijo Segura, quien realizó un trabajo de mesa de mes y medio con Ramírez como parte de su preparación. Las actrices también conversaron con una psicóloga profesional que curiosamente se llama Verónica, como la paciente de la película: Verónica de la Serna.

Originalmente los personajes eran masculinos, pero Segura (“González”, “Cellmates”) pensó que sería mejor contar con la experimentada Ramírez en el elenco y ella fue su primera opción para la psicóloga.

“Me pareció la posibilidad de un manjar para … dos actrices desarrollar estos personajes enigmáticos, complejos, apasionantes”, dijo Ramírez sobre su reacción al recibir el guion. “Cuando es un pastel completo, en vez de una rebanadita o medio pastel, es una delicia”.

Para la actriz, cuyos créditos incluyen La mujer de Benjamín y Cilantro y perejil , el psicoanálisis ha sido una herramienta muy importante para sobrellevar el peso de cada papel, sobre todo en su juventud.

“Me he psicoanalizado durante periodos largos y creo que para mí ha sido además de un proceso de autoconocimiento, que me parece necesario para los actores”, dijo Ramírez. “Regresas totalmente lampareado, confundido, te crees la ficción y no, te cuesta trabajo ir a la ficción. Creo que ese trabajo como de purificación cada vez que regresaba era muy bueno”.

En la cinta el ambiente de suspenso lo crea en gran medida la fotografía en blanco y negro y la enigmática cabaña en la que Verónica y la psicóloga se encierran para hacer terapia luego que una llamada misteriosa convence a la psicóloga de salir del retiro profesional en el que se ha metido para atender a esta paciente tan complicada. Al comienzo la psicóloga impone sus reglas, pero a medida que avanza la terapia Verónica empieza a tomar control de la mente de la psicóloga.

La cinta participó este año en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y fue elegida para representar a México en la Berlinale, en la sección de mercado de coproducción. Fue filmada en una zona boscosa del estado de Coahuila, donde todo el equipo de producción, integrado por unas 30 personas, permaneció el mes y medio que duró el rodaje alejado de sus familias.

“Es un lugar aislado completamente”, dijo Algara. “Es claro que todo esto nos metió a todos en un estado de ánimo de thriller psicológico”.

Aunque Ramírez reveló un detalle que no se ve a cuadro: “Hay una piscina, canchas”.

“Es donde la psicóloga iba a nadar todas las mañanas”, dijo Segura.

Fuente: Sin Embargo