Vanity Fair comete un grave error con el Photoshop

Usuarios de las redes sociales han detectado varios errores de edición en las fotos de la nueva portada de la 24 edición anual “Holywood” de la revista Vanity Fair, aparecidas este jueves en el sitio web.

La famosa presentadora Oprah Winfrey posa para la portada de la revista con estrellas como Reese Witherspoon, Robert De Niro, Nicole Kidman, Tom Hanks y Harrison Ford. En una de las fotos Oprah aparece con tres manos, una apoyada en la cadera, otra en el regazo y la tercera ciñendo la cintura de Reese Witherspoon.

Sin embargo, los errores de Photoshop no acaban ahí, ya que los usuarios de Twitter encontraron una tercera pierna a Reese Witherspoon.

Las redes sociales reaccionaron inmediatamente con bromas y comentarios sobre las fotos de los famosos. “¡¡Oprah tiene tres manos y Reese tres piernas y nosotros las aceptamos por lo que son!! ¡2018 es un año para querer nuestros cuerpos!”, escribe uno usuario de Twitter.

oprah has three hands & reese has three legs, and we are here for accepting them for who they are!! 2018 is all about LOVING OUR BODIES!! pic.twitter.com/TX7L2JIDno

— tyler oakley (@tyleroakley) 25 de enero de 2018