Usuarios de Reddit musicalizan escenas de acción de Marvel con canciones de ABBA

¿Qué tiene que ver el grupo de pop sueco ABBA con el Universo Cinematográfico de Marvel? Pues sí, absolutamente nada, de no ser porque ambos fueron y son líderes en recaudación en sus sectores culturales.

La saga de películas de Marvel nos han dejado algunas de las mejores escenas de acción de los últimos años. Ciudades e incluso planetas en pie de guerra, superhéroes desplegando todas sus armas, y villanos que solo tienen que hacer un chasquido de dedos para… (dejémoslo aquí que no queremos hacer spoilers).

Pues bien, gracias a una corriente creada en Reddit, están empezando a circular por internet multitud de fragmentos de las películas de los cómics acompañadas de la música de ABBA.

El resultado, como vemos en este fragmento de Thor: Ragnarok, es más que alucinante y sobre todo sorprendente.

Thor: Rangarok but instead of Immigrant Song it’s Dancing Queen by Abba pic.twitter.com/VB69PNl2il

— jazmin 🌨 (@thorsbanners) August 8, 2018