Último libro de “Game of Thrones” podría llegar en 2018

Hace unos meses se informó que George R.R. Martin postergó el lanzamiento del último libro de “Canción de hielo y fuego”, serie que inspira el programa de televisión “Game of Thrones”. Sin embargo el escritor dijo que “Vientos de invierno” podría llegar en 2018. Lo anterior lo publicó el diario El Universal.

El autor publicó una nueva entrada en su LiveJournal donde dio detalles de “Vientos de invierno” y “Fuego y sangre”, el cual relata historias falsas de los gobernantes Targaryen.

Sobre el último volumen de la saga “Canción de hielo y fuego” habló sobre los rumores en internet que señalan que ya terminó el libro y que lo está guardando o que no lleva ninguna página. Martin afirmó que ambas teorías son falsas y que sigue trabajando en el texto.

Aseguró que aún está a meses de terminarlo y que desconoce cuánto tiempo será en realidad, porque tiene buenos y malos días, aunque los fans pueden esperar un libro de Westeros en 2018, aunque no sabe si “Vientos de invierno” o “Fuego y sangre”, que estará dividido en dos volúmenes, llegará primero.

El primer volumen de “Fuego y sangre” abordará “La conquista de Aaegon hasta el reinado del rey niño Aaegon III” y es posible que salga a finales de 2018 o inicios de 2019. El segundo volumen que abordará a partir de Aaegon III hasta la rebelión de Robert, tomará unos años más.