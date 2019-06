TV Notas revela video de Bisogno besando a un hombre

Luego de que una revista diera captara a Daniel Bisogno besando a otro hombre en la Zona Rosa de la Ciudad de México, fue la misma publicación la que reveló el video del encuentro.

De acuerdo con un supuesto testigo del momento, que habló para la revista TV Notas, el conductor del programa Ventaneando asistió el pasado 8 de junio a un antro gay de la colonia popular de la CDMX y “se la pasó muy bien con otro hombre con el que estaba de lo más divertido”.

“Daniel estaba muy entusiasmado con el chavo, aunque no era ni el más guapo ni el más varonil, pero Bisogno le daba tremendos besos en la boca, como si estuviera muy clavado. Sólo él sabe, pero de que vimos que se la pasó bien, eso que ni qué”, dijo el informante.

Asimismo, aseguró que Bisogno iba en su sano juicio y no le preocupaba que la gente lo reconociera.

“Yo no lo vi llegar, pero me contaron que llegó solo y la mayoría del tiempo que yo lo vi, estuvo solo; luego la compañía la consiguió ahí mismo. Daniel iba arreglado muy formal, con trajecito, y como es un hombre alto, pues más llamaba la atención. Pero respondiendo a tu pregunta, no estaba como muy al pendiente cuidándose de la gente, mucho menos luego de que se topó con este chavito y se empezaron a besar, y hasta donde yo me quedé en el antro, se quedaron juntos”, finalizó.