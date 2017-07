Tupac confesó que terminó a Madonna por ser blanca

El portal TMZ, dio a conocer una carta que escribió el fallecido rapero Tupac durante su estancia en la cárcel, donde le explicaba a Madonna que rompió con ella por ser ‘blanca’ y que esto dañaba a su imagen, informó la Agencia AP.

En la carta, Tupac acepta que mantuvo un romance con Madonna -algo que se especuló por años y que Madonna confirmó hace poco-, pero que terminó con ella porque temía perder credibilidad con sus fans y decepcionarlos.

“Para ti, ser vista con un hombre negro, no pondría en riesgo tu carrera, al contrario, te haría ver más abierta y emocionante. Pero, al menos en la percepción que tienen de mí, sentía una obligación con mi imagen, y estaría decepcionando a la mitad de la gente que me hizo creer lo que yo era. Nunca quise lastimarte.’, dice en la carta fechada el 15 de enero de 1995.

La cantante confesó en 2015 que ella y el rapero mantuvieron una relación entre 1993 y 1994, y después se separaron. Tupac entró a la cárcel por casos de abuso sexual, donde escribió la carta.

“Como puedes ver, he crecido espiritual y mentalmente. Ya no importa cómo me perciben, por favor entiende mi posición anterior, como un joven con una experiencia limitada con un símbolo sexual muy famoso’, se lee en otro de los párrafos de la carta.

Al final le ofrece su amistad y le pide que sea cuidadosa, ya que no todos son honorables como parece, incluso le pide que, si en su corazón lo desea, le gustaría que lo visitara y que hablaran frente a frente.

El rapero murió en 1996 en una balacera en Las Vegas.

La carta será subastada por un precio de 100 mil dólares.