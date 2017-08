Tuit de Miguel Bosé contra Maduro desata la ira en Internet

Es de sobra conocido el coro continuo de protestas por parte de muchos famosos y personalidades, especialmente del mundo de la música, que alzan su voz contra la situación que vive Venezuela. Ejemplo de ello es el cantante Miguel Bosé, que nunca ha escondido su opinión de rechazo hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones, el intérprete de Amante Bandido no ha obtenido el apoyo que siempre reciben sus mensajes y comentarios a través de las redes sociales. Lo anterior lo publicó el diario El Universal.

El pasado lunes el artista publicaba en Twitter una fotografía del opositor venezolano Leopoldo López y el presidente del país, Nicolás Maduro, comparando el currículum que tiene cada uno. Bajo el título “Vosotros elegís”, el artista destaca de López la formación intelectual, su paso por prestigiosas universidades estadounidenses así como reconocimientos académicos, mientras que de Maduro solo resalta que es conductor de autobús.

Esta comparación ha causado el enfado de muchos usuarios de la red social que han atacado e insultado al cantante por no respetar la voluntad del pueblo venezolano de elegir a su presidente. “Definitivamente a quien nunca elegiría es a usted. No es precisamente usted quién deba discriminar no es usted ejemplo a seguir” o “Qué ridículo eres de verdad… eres un pobre pendejo… quien eres tú para poner a decidir a venezolanos?”, son algunos de los comentarios que acompañan al mensaje de Bosé. La publicación, que ya ha sido compartida por más de 7.000 personas, acumula casi 9.000 me gusta y casi 4.000 comentarios.

Entre estos usuarios indignados también se encontraba el actor español Willy Toledo –famoso por sus continuos mensajes polémicos y críticos–, que tildaba a Bosé de “lacayo ideal del fascismo”. Un ataque que ha ampliado en otra red social, Facebook, donde, además de criticarle, le dedica graves acusaciones.