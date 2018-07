Tras sobredosis de Demi Lovato le prohíben a Britney consumir bebidas alcohólicas durante gira

Antes de iniciarse la gira, se informó que Spears también tendría “gente con ventaja” que eliminarían el alcohol de las habitaciones de hotel donde se quedaría, y que su equipo “se aseguraría de que ningún personaje sombrío se acercara a ella”, informó la columna Straight Shuter.

Según los informes, Spears ha estado sobria durante algún tiempo, luego de un infame colapso público en 2007. Una fuente le dijo a Page Six el año pasado acerca de la intérprete de ‘Oops I Did It Again’, “Ella está en una burbuja de Britney. Ella es saludable; ella acaba de celebrar otro año de sobriedad “.

Hay informes este año de que una exitosa gira de verano se aproxima, incluidos los conciertos de Radio City, podría acercarla un poco más a poner fin a la tutela que el padre Jamie Spears tiene sobre ella.

Spears, quien realizó su espectáculo “Piece of Me” en Planet Hollywood en Las Vegas 248 veces durante cuatro años, ahora está tomando su exitosa residencia en el trayecto, recorriendo hasta agosto con paradas en Londres, Dublín, París, Berlín y Oslo.

Este otoño, está programada para jugar el Gran Premio de los EU 2018 en Austin, Texas, una noche después de Bruno Mars.

Dijo el Hollywood Reporter en una reseña de sus shows de Radio City, “Para los fanáticos de Spears, que han demostrado apoyo a lo largo de sus triunfos y pasos en falso, tanto profesionales como personales, ver a su ídolo feliz y próspero es todo lo que necesitan”.

El representante de Spears no hizo ningún comentario al respecto de esta situación.

Con la información de Page Six publicado en Vanguardia