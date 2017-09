Tras las críticas, Kim Kardashian reapareció en la playa con un diminuto bikini

En abril, Kim Kardashian, de 36 años, recibió gran cantidad de críticas al conocerse en la prensa una fotos suyas en una playa en México. Su cuerpo distaba mucho de lo que muestra a diario en sus redes sociales. En las imágenes, la mediática aparecía con su figura real y sin ningún retoque digital.

El aspecto físico de la celebridad en la serie fotográfica generó un gran revuelo en las redes sociales y dio vueltas al mundo, ya que quedaron al descubierto las imperfecciones que la celebridad se esfuerza por ocultar. Era una persona totalmente diferente de la que sus millones de seguidores conocen.

En ese entonces, la estrella del show “The Keeping Up With Kardashians” habló sobre sus fotos con celulitis y aseguró que las imágenes habían sido editadas para perjudicarla. A su vez, admitió que no se encontraba en su mejor forma cuando se tomaron las fotografías.

Pero demostró estar por encima de cualquier burla y dejó claro que sus exuberantes curvas no le molestan en absoluto.

Kardashian reapareció y exhibió su tonificada figura con un diminuto bikini. Así demuestra que su cuerpo está muy por encima de todas las críticas que pueda recibir.

Fue vista muy relajada junto a una amiga en un playa de Malibú, California.