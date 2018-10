Toma Hardy no está feliz con la edición de ‘Venom’

A días del estreno mundial de la esperada película que cuenta los orígenes del supervillano Venom, su protagonista, Tom Hardy soltó en una entrevista un dato que podría poner a más de un fan a dudar sobre la calidad del producto final.

La conversación fue con el medio Comics Explained, quienes le preguntaron cuál era su escena favorita de la película y él contestó que “escenas que no están en esta película”.

Hardy continuó y explicó que “hay cerca de, 40 o 30 minutos de escenas que no hay en esta película… todas ellas. Un marionetista desquiciado, escenas de comedia negra ¿entiendes a lo que me refiero? No están ahí”.

Por su parte, el productor Matt Tolmach ha desmentido rumores de que las partes más grotescas de la película fueron cortadas para poder tener una clasificación PG-13, aseguró que no existe una versión R y que desde el principio fue su intención mantenerse en ese rango.