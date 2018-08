Tiene cáncer terminal y su “último deseo” es saber el final de Vengadores 4

Por el momento, pese a que se ha etiquetado en varias ocasiones a Marvel Studios y a los diferentes actores del filme, Keira y su familia todavía no han obtenido una respuesta. No obstante, ha demostrado que cuenta, no solo con el apoyo de los seguidores de la Casa de las Ideas, sino con el de personas ajenas al cine de superhéroes.

Ahora solo cabe aguardar si Marvel romperá sus estrictas normas en cuanto a filtraciones para poder cumplir el último deseo de Keira. Además, no sería algo tan complicado ya que tan solo ha solicitado conocer el final de la trama, y no ver Vengadores 4 en sí, filme que está en pleno proceso de posproducción.