The Weeknd estrena video del sencillo ‘Call Out My Name’

The Weeknd quien recientemente lanzó ‘sorpresivamente’ su EP My Dear Melancholy ahora comparte el video de su sencillo Call Out My Name, canción que forma parte de este nuevo material discográfico.

En el visual, The Weeknd aparece completamente solo. Las imágenes son oscuras y tristes, con tonos que le dan más intensidad a los ‘reclamos’ que podemos llegar a manifestar después de terminar con una relación, luego de sentirnos traicionados.