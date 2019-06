The Perfection, la nueva cinta de Netflix que “enferma” de horror a los suscriptores de la plataforma

Las películas de terror están pensadas para incomodar al espectador, pero parece que incluso los fans del género tienen sus límites. La perfección, nuevo filme de Netflix protagonizado por Allison Williams, parece que los ha sobrepasado a juzgar por los comentarios del público, que asegura sentirse literalmente enfermo tras el visionado de algunas secuencias. Varios usuarios de Twitter confesaron haber tenido náuseas, migraña e incluso vómitos después de ver la película.

“De hecho, me siento físicamente enfermo después de ver La perfección, no pude soportar los bichos, estaba a punto de quitar la película, pero me alegro de no haberlo hecho, el final fue bueno”, escribió un espectador.

Otro usuario increpó directamente a Netflix por el contenido de la película. “Deberías estar avergonzado. Maltrato infantil, violación, mutilación constante. Película repugnante y enferma que no vale la pena. Final nauseabundo. El verdadero horror aquí es que la película se hizo y los actores querían hacerla. Difícil de ver en todo momento”, compartió indignado.

Un espectador que esperaba ansioso la película madrugó para verla… con nefastas consecuencias. “Estoy a punto de llamar al trabajo y decir que estoy enfermo”, aseguró. Y no fue el único, ya que otro tuitero dijo que “no podía moverse” e iba a “vomitar”.

La perfección narra la historia de la violonchelista de élite Charlotte, quien viaja a Shanghai para un concurso de música, reuniéndose con su antiguo maestro Anton y con la estrella emergente Lizzie. Después de hacerse amigas, la pareja se va de viaje al campo… y ahí es donde las cosas comienzan a torcerse. La película es uno de los estrenos de Netflix más esperados del año y, quizá gracias a esas crudas escenas, se convierta en la película de terror del año.

