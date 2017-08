The Joker tendrá su propia película

El guión de esta nueva historia será trabajado a cuatro manos. Por un lado estará Todd Phillips, responsable de ¿Qué Pasó Ayer?, quien será apoyado por Scott Silver, escritor de La Calle de las Ilusiones y El Luchador.

Phillips también se postula como el posible candidato para dirigir la cinta.

The Hollywood Reporter también señala que la participación de Martin Scorsese como productor no está confirmada y que su participación en la película no es segura.

Fuente: Vanguardia