The Equalizer 2, protagonizada por Denzel Washington, domina taquillas en EU

La cinta de acción The Equalizer 2, protagonizada por Denzel Washington, batió las expectativas y superó al musical Mamma Mia! Here We Go Again en la taquilla estadounidense, según cifras publicadas hoy por el portal Box Office Mojo.

The Equalizer 2 se colocó en la primera posición con una recaudación estimada de 35.8 millones de dólares, lo que supone una marca superior a la de la cinta original (34.1 millones en 2014) y el mejor debut en la carrera de su director, Antoine Fuqua.

En el filme, el personaje de Washington, Robert McCall, un agente retirado especializado en operaciones clandestinas para el Gobierno estadounidense, debe emplear toda su destreza para hacer frente a un grupo de asesinos implacables con una relación muy estrecha con su pasado.

Mamma Mia! Here We Go Again se quedó en la segunda plaza con 34.4 millones de dólares, una marca superior a la lograda por el filme original en su estreno (27.7 millones de dólares en 2008).

Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth y Amanda Seyfried regresan en una película que vuelve a apostar por las canciones del grupo sueco ABBA. La cinta incluye a Cher en un pequeño papel y relata la juventud de Donna, el personaje de Streep en la primera cinta, ahora interpretado por la joven Lily James.

El tercer puesto fue para Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, con 23.1 millones de dólares.

Fuente: Sin Embargo