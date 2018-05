The Cure lanzará álbum triple de remixes

The Cure, una banda británica de rock formada en 1976 en Crawley, lanzará un álbum triple de remixes de sus más grandes éxitos, esto con motivo del 40 aniversario de la agrupación.

El box estará compuesto de la remasterización de ‘Mixed Up’ (álbum de remixes de 1990), un nuevo disco con mezclas recientes a sus sencillos lanzados entre 1982-1990, y un tercer álbum llamado “Torn Down: Mixed Up Extras”.

“Quería un paquete de 3 discos, pero no teníamos suficientes remixes ‘históricos’, por un tiempo pensé que el CD ‘extra-extras’ serían canciones de The Cure mezcladas por artistas selectos, en lugar de por elección. Eso me hizo pensar que tal vez debería probar uno … así que a principios de agosto de 2017, decidí experimentar con ‘Three Imaginary Boys’. Es un multi-track bastante disperso; Lo desarmé en mi casa y terminé la remezcla inicial en una sesión, y realmente disfruté todo el proceso.”

Fuente: Excélsior