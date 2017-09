The Big Bang Theory cumple una década de expandir el universo “friki”

The Big Bang Theory cumple diez años desde su estreno en Estados Unidos. La sitcom creada por Chuck Lorre y Bill Prady sobre un grupo de científicos brillantes e inadaptados que comparten sus desdichas cotidianas con una camarera aspirante a actriz ha conquistado al público. En sus diez temporadas Leonard, Sheldon y la vecina Penny han evolucionado e incluso se han unido a ellos otros personajes femeninos. Los datos de audiencias avalan a la serie que, no obstante, nunca ha acabado de complacer a la crítica.

“Los críticos valoran la novedad y la progresión en los géneros, olvidando que el público, por el contrario, simplemente disfruta con los buenos personajes y sus historias”, explica a Vertele Jordi Calafí, guionista de Isabel y de otras series de largo recorrido en TV3 como La Riera o Ventdelplà. Este principio explica sus espectaculares datos de audiencia. En Estados Unidos, la serie de la CBS ha reinado durante los últimos años como la comedia más vista, superando por casi 10 millones de espectadores a otras populares como Modern Family de la ABC. La clave de su éxito y continuidad ha sido la capacidad para llegar a la audiencia entre 18 y 49 años, la franja de edad preferida por los anunciantes; un logro que este año le ha arrebatado This is us, de la NBC.

Mientras la acogida desciende en Norteamérica, en España la serie continúa cabalgando en Neox. “La mejor temporada en datos de audiencia de The Big Bang Theory ha sido la décima, la última que hemos emitido, con una media de un 4 por ciento y 700 mil espectadores”, argumenta José Antonio Anton, director de programación y de canales temáticos de Atresmedia. Asegura que The Big Bang Theory es “el ADN de Neox hecho serie” porque, a pesar de su tono y su liderazgo entre el público joven, “cubre muy bien la audiencia hasta el público de 54 años”.

SHELDON,PENNY Y LOS DEMÁS: CONQUISTA POR SUS PERSONAJES

La eficacia del género está probada para seducir a un público transversal: “Seguimos hablando de una comedia de unos 20 minutos, grabada en interiores y cuya recreación de los gags se hace a través de las situaciones cómicas, tal y como se creaban las telecomedias hace más de 50 años en Estados Unidos”, valora María del Mar Grandío, autora del libro Audiencia, fenómeno fan y ficción televisiva. Por eso en cuanto a las claves del éxito de The Big Bang Theory, Grandío tiene claro cuál es el núcleo: “Radica en sus personajes. Sin duda el alma de la serie es Sheldon, él más excéntrico de todos”.

Porque esta sitcom gira en torno a la mirada a un grupo de superdotados y frikis. Por supuesto, Sheldon, pero también Leonard, Howard, Raj, Amy y Bernadette se enfrentan a los problemas del mundo de hoy desde su particular prisma. Bajo estas normas, también Penny es una de ellos por el simple hecho mezclarse con los inadaptados, aunque ella “ejemplifique más a nuestra sociedad”, reflexiona Jordi Calafí. “Son peces fuera del agua en el mundo supuestamente normal de nuestra época, donde la eminencia científica queda relegada ante la superficialidad de las redes donde personajes como las Kardashian o Paris Hilton son las reinas”.

Para el guionista, la novedad también está en las características de los personajes, pero no en los tópicos de la comedia, que son los que consiguen la identificación del público. Estos son la familia (traída por “la religiosa madre de Sheldon o la hiperanalítica madre de Leonard”), la guerra de sexos (reforzada desde la incorporación de las científicas Amy y Bernadette) y, por encima de todos ellos, la importancia de la amistad.

Fuente: Sin Embargo