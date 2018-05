Thalía cambia de aires y se enrola al reguetón en su nuevo disco

La cantante mexicana Thalía lanza este viernes su reguetón No me acuerdo, el punto de partida de un nuevo disco “casero”, “divertido” y con una mezcla de estilos y temas que defienden el derecho de la mujer de ser “humana, real y pícara”, informó la Agencia EFE.

“En este disco he recibido muchos regalos en lo artístico y en lo personal y así se lo quería dar al público”, dijo Thalía.

La cantante describió el que será su decimocuarto álbum de estudio que saldrá en el otoño (boreal) con temas de “géneros diferentes” y “mucho corazón”.

Grabado en el estudio que ha construido en su casa en Nueva York, la producción todavía sin nombre contiene colaboraciones con artistas reconocidos de Argentina, España, Colombia, Cuba, México y la República Dominicana.

“No quiero arruinar la sorpresa”, se excusó para no revelar nombres, con excepción del de la cantante dominicana Natti Natasha, quien colaboró con ella en No me acuerdo y a quien describió como “alguien de mi tribu”.

El tema, que será publicado este viernes, saldrá acompañado con un sexy vídeo filmado en Nueva York.

“No me acuerdo es un relato en primera persona de una mujer que desafía a su pareja sobre lo sucedido en una noche de copas con las amigas y te da un ‘blackout’ (apagón) y no te acuerdas de nada”, reveló Thalía.

“Le ha pasado a todo el mundo y el que diga que no es una mentira”, indicó la estrella de 46 años, quien dice que la meta es es que las mujeres se identifiquen, se den permiso para ser “pícaras” y se sientan con poder para decir “la pasé bien sin ti y qué. Si no te gusta te puedes ir”.

“Te quiero solo a tí. Para mí tan sólo hay uno, pero si te hace feliz saber que estuve con otro, vamos a decir que sí. Pero no me acuerdo. Y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó”, dice la letra.