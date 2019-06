Testimonios que recuerdan el horror que vivió Chernóbil

A veces quisiéramos que la vida real fuese menos dramática.

Después del estreno de Chernobyl, la serie de HBO que tiene calificaciones más altas que series como Game of Thrones o Breaking Bad. El tema de la catástrofe en el reactor nuclear ha vuelto a estar en el tema de conversación.

La ganadora del Premio Nobel de Literatura, Svetlana Alexiévich, ha escrito en Voces de Chernóbil un libro que busca reflejar la realidad de las personas que vivieron allá y lo que sucedió realmente.

En el libro no sólo narra las historias de bomberos, mujeres y habitantes de la región en ese momento, sino también de quienes llegaron después a vivir al lugar: a la zona prohibida.

Al mismo tiempo que narra los acontecimientos del 26 de abril de 1986, fecha en que una prueba de seguridad mal realizada provocó casi la extinción de gran parte de Europa.

También relata cómo miles de hombres acudieron al lugar a ayudar para detener la exposición a elementos radioactivos. Desde el conocido “escuadrón suicida”hasta todos los obreros y soldados anónimos que evitaron una tragedia aún mayor.

En el lugar en donde las máquinas se descomponían y no podían seguir más, los hombres acudieron, aunque días, meses o años después cayeran enfermos.

Habla también de los personajes reales que estuvieron involucrados en esta tragedia que no sólo golpeó a la Antigua URSS, sino que provocó grandes daños a nivel mundial a causa de la radiación.

Los habitantes de Chernóbil no sabían que no podrían volver a sus hogares. Se les dijo que se fueran, pero no sabían que no iban a volver jamás.

Y es que tuvieron tan poco tiempo para desalojar que tuvieron que dejar todas sus pertenencias, e incluso a sus perros y a sus gatos. Atrás quedó la vida que habían conocido hasta ese momento.

En Voces de Chernóbil, la autora también narra la historia de quienes se negaron a irse. Quienes decidieron quedarse a pesar de conocer los peligros, pues no tenían nada que perder ya.

Y a pesar de lo doloroso de los testimonios, es necesario conocerlos para comprender la fragilidad humana, y la manera en la que una catástrofe de esta magnitud puede cambiarlo todo para siempre.

A través de entrevistas, Alexiévich trae hasta nosotros sus voces para mostrarnos el horror que se vivió ahí y lo que vivieron los habitantes del lugar.

Nos recuerda que el horror no terminó ahí, pues quienes fueron víctimas de esa tragedia eran personas que estaban condenadas a ser excluídas para siempre.Chernóbil les cambió la vida que conocían y a la que tampoco podrían regresar.

La autora rescata también los testimonios de lo que sucedió a quienes eran tan jóvenes que no entendían lo que sucedía de la misma forma. Pero mientras unos aprendieron a sobrellevarlo, algunos más no resistieron.

En Chernóbil todo cambió: los animales, las plantas, las gallinas y vacas. Todo estaba contaminado, todo se volvió peligroso de un momento a otro. Hacer cualquier cosa era enfrentarse a lo tóxico, a lo prohibido, a lo que dañaba.

Si te ha gustado la serie de Chernobyl te recomendamos leer este libro que te explicará con mayor profundidad lo que sucedió esa noche y meses después a las personas que estuvieron cerca de esa explosión.

Pues el libro no se queda en narrar lo que sucedió en ese momento, sino cómo viven ahora esas personas y la manera en que quienes huían de la guerra o de la violencia en otros lugares, como Chechenia, llegaron a Chernóbil como su única alternativa.

Aunque Voces de Chernóbil está escrito por Svetlana Alexiévich, la autora da voz a muchas de las personas que experimentaron esta tragedia, por lo que es un libro que narra los testimonios y las voces de quienes vivieron esta tragedia.

Fuente: Excélsior