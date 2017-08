Taylor Swift estrena llamativo video en los Premios MTV

La cantante Taylor Swift estrenó el llamativo video musical de su nueva canción en la ceremonia de los Premios MTV a los Videos Musicales, el cual que incluyó a la cantante vestida como zombie en una escena y rodeada por serpientes en otra.

El video de Look What You Made Me Do, que se rumora habla de su enemistad con Kanye West, fue presentado el domingo en el Forum en Inglewood, California, durante la primera hora del espectáculo.

También muestra a la estrella pop en una bañera con diamantes, una máscara de gato, un auto estrellado y ella sosteniendo un Grammy. Termina con una docena de Swifts, en atuendos memorables que ha usado en el pasado, representando cómo la cantante siente que los medios la han presentado a lo largo de los años.

La contienda de Swift y West alcanzó un nuevo punto álgido el año pasado cuando Kim Kardashian West publicó grabaciones de audio que dijo que demostraban que Swift le dio a su esposo su visto bueno para que éste hiciera una referencia a Swift en la canción Famous. Swift limpió sus redes sociales la semana pasada y causó alboroto en internet con videos de serpientes.

Ha sido, por ahora, el momento más grande en estos VMAs, como también se les conoce a los premios MTV por sus iniciales en inglés.

Paris Jackson también hizo virar algunas cabezas cuando habló sobre la reciente manifestación que se tornó violenta en Charlottesville, Virginia.

“Tenemos que mostrarle a estos patanes nazis, supremacistas blancos … que tenemos cero tolerancia a su violencia, su odio y discriminación”, expresó la hija de 19 años del difunto Michael Jackson antes de presentar el premio al mejor video pop. “¡Debemos resistir!”.

Fifth Harmony, que vio partir a una de sus integrantes el año pasado, se alzó con el reconocimiento por su éxito Down, con Gucci Mane.

Ally Brooke y Dinah Jane, miembros del cuarteto que lanzó la semana pasada un nuevo álbum, aceptaron el premio entre lágrimas junto a sus compañeras Normani Kordei y Lauren Jauregui.

“Esto es honestamente tan increíble. Gracias a Dios y gracias a nuestras familias”, dijo Jane.

La anfitriona Katy Perry inauguró los VMAs diciendo que acababa de llegar del espacio a la Tierra y descendió al escenario vestida con un brillante traje plateado de astronauta.

