Taylor Swift contó en detalle cómo fue agredida sexualmente

Taylor Swift testificó este jueves que fue objeto de un “manoseo intencional” por parte del DJ David Mueller durante una sesión de fotos antes de un concierto en 2013.

La estrella pop respondió al interrogatorio del abogado Gabriel McFarland: “Fue intencional (…) Sentí cómo me agarró mi trasero debajo de mi falda”, relató. “Mientras me alejaba de él. (Su mano) no me dejaba ir”, detalló al jurado.

Mueller, que dio su versión de los hechos a principios de esta semana, dijo que podría haber tenido un contacto físico no intencional con Swift, tal vez haberle rozado un brazo o el torso, pero negó un comportamiento inapropiado.

La cantante, quien estuvo una hora en el estrado, dijo que parecía que Mueller y su novia, quien estuvo del otro lado de Swift para la fotografía, estaban alcoholizados.

Cuando McFarland le preguntó por qué su guardaespaldas no hizo nada cuando “este tipo grande borracho” la manoseó, Swift respondió: “Nadie esperaba que esto ocurriera (…) Nunca había pasado antes. Fue horrible e impactante”.

McFarland le preguntó a Swift si tal vez ella se equivocó al identificar al hombre, a lo que la cantante respondió rápidamente: “Tenía mi trasero agarrado. Sé que era él”.

La única fotografía de la agresión en 2013 (TMZ)

La única fotografía de la agresión en 2013 (TMZ)

Fue Mueller quien interpuso primero una demanda millonaria contra Swift en septiembre de 2015, acusándola de haber provocado su despido de la radio KYGO. Por lo que la intérprete contrademandó por agresión, pidiendo la simbólica suma de 1 dólar por daños.

Fuente: Infobae