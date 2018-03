“Stranger Things” se inspirará en “Volver al Futuro”

Los hermanos Duffer continúan trabajando en la tercera temporada de Stranger Things. Una nueva tanda de capítulos que tiene previsto llegar a Netflix el próximo año y que, según ha revelado el productor ejecutivo de la serie, Shawn Levy, estará inspirada en Volver al Futuro (Back to the Future), informó Europa Press.

La tercera temporada de Stranger Things tendrá lugar un año después de los sucesos relatados en la anterior tanda de capítulos. Es decir, en el verano de 1985 y, según ha desvelado Levy durante el PaleyFest, el festival de series celebrado en Los Ángeles, los nuevos episodios tendrán como referente la saga de Volver al Futuro.

Pero este no ha sido el único detalle que ha desvelado el productor. Y es que la tercera temporada también ahondará de una forma divertida en las relaciones amorosas que mantienen Eleven (Millie Bobby Brown) y Mike (Finn Wolfhard) y en la de Max (Sadie Sink) y Lucas (Caleb McLaughlin).

“Son niños de 13 o 14 años, así que, no van a tener una relación sencilla y estable por lo que hay un punto de diversión con esa inestabilidad”, anunció el productor.

Y además, Steve Harrington (Joe Keery), el gran amigo de Dustin, que prácticamente se convirtió en una especie de niñera para el grupo de amigos, ahora tendrá un papel más importante.

“Definitivamente veremos algo más de Steve Harrington en la 3ª temporada”, desveló Levy. “Y solo diré que no abandonaremos la magia de ‘Papá Steve’… No quiero decir mucho más, pero literalmente siento que tropezamos con una mina de oro con papá Steve”, concluyó el productor en declaraciones publicadas por The Hollywood Reporter.

Stranger Things regresará en 2019 con un total de ocho capítulos y, además de los personajes mencionados, entre los que también están Joyce Byers (Winona Ryder), Jim Hopper (David Harbour) y Dustin (Gaten Matarazzo).

Los jóvenes protagonistas verán incrementado notablemente su salario en la nueva temporada de la serie que además incorporará a nuevos personajes.