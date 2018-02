Stephanie Sigman asegura que también padeció acoso

Paola Núñez, Azul Almazán y Stephanie Sigman aseguran que también sufrieron de acoso. Estas mexicanas no se han quedado calladas, como tampoco lo hizo la actriz Karla Souza, quien sin dar nombres confesó que un director la violó hace años. Por su parte, Stephanie Sigman declaró en entrevista con Carmen Aristegui, para CNN, que sufrió abuso por parte de un director y la esposa de éste. Tampoco dio nombres.

“Estaba haciendo fila para entrar al baño y un director muy conocido en festivales internacionales, que generalmente no trabaja con actores, que es un personaje muy excéntrico, llegó, me agarró del pelo, me jaló y me metió con su esposa a un cuarto oscuro y me comenzaron a tocar”.

A pesar de reírse de forma nerviosa, se enojó y los empujó. “Le metí un manotazo, y a ella también. Prendí la luz del cuarto porque estaba oscuro. No sabía ni quién me estaba tocando qué. Tenía yo 22 años, más o menos”, dijo.



Fuente: Vanguardia