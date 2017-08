Stanley Kubrick fue el primero en tener un iPad

Kubrick cumpliría este año 89 años de vida. Nació en Nueva York, Estados Unidos, el 26 de julio de 1928; murió el 7 de marzo de 1999, a los 70 años.

Sabías que el cineasta estadunidense Stanley Kubrick, el genio del séptimo arte, solo realizó 13 largometrajes en toda su carrera?

Nació el 26 de julio de 1928, en Nueva York, Estados Unidos, creció en el seno de una familia judeo-estadunidense y desde pequeño mostró gran interés por el jazz, ajedrez y fotografía.

Se dio a conocer como fotógrafo en la secundaria donde estudiaba, gracias a las instantáneas que tomó a su profesor y que fueron publicadas por la revista Look, la cual lo contrató como reportero gráfico.

También trabajó en la revista Life durante algún tiempo y a los 21 años era uno de los mejores fotógrafos de América.

Sus inicios en el cine se dieron de forma autodidacta, con dos documentales: su primer corto en 16 milímetros The Day Of The Fight en 1949 y Flying Padre, realizado en México en 1951.