Spotify da a conocer las cinco canciones más tristes desde 1958 hasta la actualidad

¿Sabrías definir cómo es una canción triste? Hay características en los que todos estamos de acuerdo: una melodía lenta, una letra melancólica o un artista que transmita tristeza y emoción mientras la interpreta. Sin embargo, no todo puede medirse globalmente: en las canciones hay un claro componente emocional distinto para cada uno.

Esta teoría es a la que nos enfrentamos al descubrir que Spotify ha lanzado un estudio que revela las canciones más tristes desde 1958 hasta hoy. La plataforma digital de música ha creado un algoritmo para medir la “cantidad de tristeza” que hay en cada canción, según ha explicado Spotify a BBC.

El servicio de streaming ha añadido metadatos a 35 millones de temas que incluye su plataforma para puntuar su valencia del 0 al 1. “Las pistas con alta valencia suenan más positivas (alegres, fiesteras, eufóricas), mientras las pistas con baja valencia suenan más negativas (tristes, depresivas, enfadadas)”, señala Spotify.

LOS EUROPEOS PREFIEREN CANCIONES TRISTES: SPOTIFY

Estos datos han sido un auténtico regalo para periodistas y blogueros. A través del nuevo algoritmo de Spotify han sido capaces de desarrollar un índice de las canciones más tristes de Radiohead o de Navidad. Y vamos más allá: los datos también permiten descubrir que los europeos prefieren canciones tristes o que los ganadores de Eurovisión cada vez cantan temas más melancólicos.

Sin embargo, no es esta la única conclusión que sacamos de la creación de Spotify. Aunque el algoritmo sea capaz de ordenar datos y diferenciar las ondas de las canciones, una máquina no siempre puede detectar la melancolía o la tristeza que nos transmite una canción personalmente. Solo basta con escuchar las cinco canciones que Spotify ha seleccionado como las más tristes desde 1958 y juzgar por nosotros mismos:

1. The first time I ever saw your face – Roberta Flack

2. Three times a lady – The Commodores

3. Are you lonesome tonight – Elvis Presley

4. Mr. Custer – Larry Verne

5. Still – Commodores

Fuente: As México