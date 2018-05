‘Spin-off’ de ‘Harley Quinn’ será una cinta para adultos

Birds of Prey, el spin-off de Escuadrón Suicida centrado en Harley Quinn, continúa en desarrollo. Y tras la confirmación de su directora, Cathy Yan, Margot Robbie, quien protagonizará y también producirá la película, revela que la trama estará centrada en una pandilla de chicas y tendrá calificación R.

Robbie, que ha trabajado durante 3 años en el proyecto, asegura en una entrevista con Collider que siempre tuvo muy claro el concepto del filme. “Les di la idea de hacer una película de calificación R, que incluyera a Harley en pandilla porque pensaba: ‘Harley necesita amigos'”, revela.

A Harley le encanta interactuar con la gente, así que nunca le hagas una película en solitario. Tiene que estar con otras personas y debería formar una pandilla de chicas. En ese momento no veía suficientes bandas de chicas en la pantalla, sobre todo, en las películas de acción”, afirma Robbie que, además, también ha confesado que para desarrollar la película correctamente era muy importante encontrar a una directora adecuada.

Era importante tener a una directora para que contara esta historia y darle la oportunidad rodar proyectos de gran presupuesto. Me encanta la acción, adoro las películas de acción y soy una chica. ¿Qué pasa, solo nos puede gustar una cosa específica? Por eso, era muy importante encontrar a una directora para el proyecto”, afirma la actriz, considerando que “Cathy es la mejor opción” para dirigir la cinta.

Este no es el único proyecto en el que Warner Bros. y DC Films pretenden incluir al personaje de Robbie. Y es que Harley también tiene previsto aparecer en Harley vs. Joker y en Gotham City Sirens. Sin embargo, la actriz solo ha estado trabajando en Birds of Prey. Además de la secuela de Escuadrón Suicida que todavía no termina de concretarse.

Sé que estaban desarrollando Gotham City Sirens con David Ayer, al igual que la película de Joker y Harley Quinn, y alguna más, pero yo no formaba parte de eso. Yo estaba centrándome en Birds of Prey”, concluye Robbie.

Fuente: Excélsior