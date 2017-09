Spider-Man: Homecoming supera la taquilla de Mujer Maravilla

Cuando parecía que Mujer Maravilla se llevaría la batalla de la taquilla del verano, Spider-Man llegó un con último aliento para desbancar a la amazona en la recaudación mundial.

Gracias a su estreno en China, la obra de Marvel/Sony sumó otros 70.8 millones de dólares para su causa, instalándose con 823 millones de taquilla total; Mujer Maravilla se quedó a la saga con 813 millones de billetes verdes, siendo desplazada al sexto lugar en las películas más taquilleras de este 2017.

Homecoming ya no tiene mercados importantes donde debutar, aún así, se espera que en las próximas semanas siga aumentando sus números con ayuda del público chino. De seguir esta corriente positiva, bien podría superar a Guardians of the Galaxy Vol. 2, que logró 863 millones de dólares; de hecho, las estimaciones apuntan a unos 880 millones para Spider-Man, incluso podría llegar a la barrera de los 900.

Fuente: SDP Noticias