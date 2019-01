Difunden póster de la segunda entrega de Zombieland

Zombieland 2 ha añadido un nuevo rostro a su reparto. Rosario Dawson se une a la secuela encabezada por Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg y Abigail Breslin. Un cuarteto protagonista que está más que preparado para enfrentarse a una nueva plaga de zombies, tal y como demuestra en su primer cartel oficial.

Sobre el personaje al que dará vida Dawson, cuya incorporación al elenco ha sido revelada por The Hollywood Reporter, no han trascendido detalles. La actriz es conocida por haber encarnado a Claire Temple en Luke Cage y por haber prestado su voz a Wonder Woman en los filmes animados The Death of Superman y Reign of the Supermen.

En la secuela los protagonistas de Zombieland seguirán luchando por su supervivencia peleando contra nuevos zombies, que han evolucionado en los diez años transcurridos desde la primera película. Pero estos nuevos especímenes no serán la única amenaza para Columbus, Tallahassse, Wichita y Little Rock, ya que también deberán plantar cara a otros humanos supervivientes.

No obstante, el cuarteto parece estar más que preparado para el combate. Así lo demuestra el primer póster oficial de Zombieland 2, que se ha sumado al reto viral del #10yearsChallenge. El cartel es una copia exacta del original aunque los intérpretes están algo más crecidos y están mejor armados.

Ruben Fleischer, director de la primera entrega y Venom, vuelve a ponerse al timón de un rodaje que arranca esta misma semana. El libreto lo firman los guionistas de Deadpool, Paul Wernick y Rhett Reese, autores de Zombieland.

Zombieland 2 llegará a los cines el próximo 11 de octubre.

Fuente: Sin Embargo